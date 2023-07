Allarme Onu | ' è iniziata l' era dell' ebollizione globale'

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il segretario generale'Onu Antonio Guterres ha lanciato un appello per una immediata e radicale azione contro il cambiamento climatico affermando che le temperature da record di luglio mostrano ...

Il segretario generale dell'Antonio Guterres ha lanciato un appello per una immediata e radicale azione contro il cambiamento climatico affermando che le temperature da record di luglio mostrano che la Terra è passata dal ...... che insieme agli incendi in paesi come il Canada e la Grecia, hanno avuto un impatto importante sulla salute delle persone, sull'ambiente e sulle economie', segnalano l'agenzia meteo dell'e ...I Paesi african i lanciano l'sulla crisi alimentare dopo il mancato rinnovo da Mosca dell'accordo sul grano, e il ... nel corso del suo intervento alla sessione finale del summitsulla ...

