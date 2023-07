Allarme Onu | E' iniziata l' era dell' ebollizione globale Il cambiamento climatico è qui È terrificante

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il segretario generale’Onu Antonio Guterres ha lanciato un appello per una immediata e radicale azione contro ilaffermando che le temperature da record di luglio mostrano che la Terra è passata dal riscaldamento ad «un’era di» . Parlando a New York, Guterres ha descritto il caldo intenso nell’emisfero settentrionale come una «crudele estate»....

