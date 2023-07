Alla scoperta di Shelly Pro La casa connessa resta abbordabile | ma guadagna stabilità e sicurezza

... raccontando l'antichità e proiettandola nel futuro, con il fine di consegnare a Riace per la prima volta, dopo 50 anni dalla loro, un'opera che restiComunità e che sia universalmente ......- sottolinea la Coldiretti - saranno impedite tutte le attività umane tradizionali e la... con eventuale formazione a favore degli operatori Vvf, per interventi finalizzatigestione di ...Si andrà cosìdi quelle "città" che hanno ispirato i compositori nelle loro creazioni in diversi momenti della storia della musica. Ma non solo: si esploreranno anche i luoghi vicini ai ...

Minucciano on tour: alla scoperta dell'Alta Garfagnana Trueriders

L'Associazione Posidonia invita a scoprire i tesori dell'Area di Tutela Marina del Parco di Porto Venere, guidati dalla biologa Chiara Lombardi. Si discuterà anche dei rischi legati all'emergenza clim ...Pubblichiamo un estratto dell’ultimo libro di Andrea Cottone, 1993. Il romanzo delle stragi. Le bombe a Roma, Firenze e Milano. Un viaggio alla scoperta dei misteri che hanno cambiato l’Italia, edito ...