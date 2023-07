Alla ricerca dei formaggi perduti

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 27 luglio 2023) Si chiama LoST EU, che sta per Looking for the Sustainability of Taste in Europe, ed è «Un viaggiodella tradizione perduta deitra storia e sostenibilità» che unisce otto prodotti italiani tra i più iconici e cinque regioniscoperta delle eccellenze casearie nazionali. Un progetto che nasce ad Alba, con il sostegno dell’Unione Europea, attorno all’associazione Alte Terre Dop e con i consorzi dei produttori del Murazzano, del Roccaverano, dell’Ossolano dal Piemonte, del Puzzone di Moena dal Trentino, dello Strachitunt dLombardia, della Vastedda della Valle del Belice, del Pecorino Siciliano e del Provolone del Monaco dCampania.molto diversi tra di loro. Grasso, a pasta fresca, interamente o prevalentemente prodotto con ...