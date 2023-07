Alfonso Signorini Nella Bufera | Le Forti Accuse di un Ex Gieffino!

(Di giovedì 27 luglio 2023) Spietato e privo di valori. L’ex Gieffino non si è risparmiato ed ha lanciato gravissimenei confronti di, conduttore della prossima edizione del Grande Fratello. Ecco cosa è stato detto e chi lo ha detto. #gf #gfvip #L’ex gieffino scatena il caos con rivelazioni velenose, il bersaglio? Niente di meno che! Nonostante lo scandalo dell’anno scorso, il conduttore è pronto a tornare alla guida di una nuova edizione del Grande Fratello, ma aspettatevi un reality completamente rinnovato e stupefacente come mai prima d’ora. Sì, avete capito bene! Cambiamenti epocali arriveranno in studio, sia per quanto riguarda la durata dello show, che per quanto riguarda la line-up dei partecipanti. Sorprendenti indicazioni giunte ...

Ora non si sa se per tutte e quattro le edizioni ci saràcondurrà il GF Vip per altre quattro edizioni Ipotesi azzardata Quindi Mediaset non ha alcuna intenzione ...... sembra sia arrivata una decisione irrevocabile di Pier Silvio Berlusconi sul futuro del reality condotto da. Grande Fratello, Pier Silvio Berlusconi dice basta al reality L'...Ha comunque accettato positivamente l'invito di, perché aveva già concluso la sua carriera di giornalista e non doveva tenere conto a nessuno. Sebbene la sua Mimma e la figlia ...

Pier Silvio Berlusconi premia Alfonso Signorini: nuovo accordo firmato DiLei

Il programma sarà in onda su Raidue e si chiamerà 'Felicità 2023'. Il nome ricorda proprio la trasmissione condotta ormai da un paio d'anni da Pascal Vicedomini, ovvero 'Felicità'. Un contenitore, uno ...Nessuna "cacciata" nella rivoluzione voluta da Pier Silvio Berlusconi, ma nuove avventure professionali come il format “Casa Prelemi” in compagnia del fidanzato Pierpaolo Pretelli ...