Alfonso Signorini fa spoiler sul Grande Fratello | questione Buonamici e cosa cambio claim

(Di giovedì 27 luglio 2023) Lunedì 11 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova stagione delha fatto qualche piccolo. Intervistato da un suo giornalista che lavora per il magazine Chi, il direttore si è lasciato scappare qualche informazione. Il conduttore ha esordito dicendo di non poter dare troppe informazioni in merito L'articolo proviene da KontroKultura.

Difatti non c'è giorno in cui non spunti qualche rumor sul cast del reality show di. Proprio a tal proposito si segnala che in queste ultime ore è stato riportato da dal portale ...Ora non resta che vedere alla prova dei fatti (ascolti) il nuovo corso del Grande fratello, da settembre cone Cesara Buonamici su Canale 5.La celebre cantante potrebbe partecipare all'ottava edizione del reality show condotto da: cosa ne pensate Rosanna Fratello è una probabile concorrente Vip della prossima edizione ...

Grande Fratello napoletano, Alfonso Signorini si deve preoccupare L'annuncio dei Tiktoker scatena i social ilmessaggero.it

Rosanna Fratello prima concorrente vip del reality show L'ultimo scoop Ormai non si fa altro che parlare della prossima edizione del Grande Fratello in ...La prossima edizione del Grande Fratello non sarà l'ultima: il reality di Alfonso Signorini andrà avanti almeno fino al 2026 ...