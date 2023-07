Alessia Cammarota si sfoga sui social contro alcune mamme | cosa è successo

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 27 luglio 2023) In queste ore,, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha deciso di rispondere addomande dei suoi fan di Instagram. Tra di esse, ovviamente, molte erano riferite all'ultima gravidanza che ha avuto, e al parto. Tra i tanti messaggi ricevuti, però, ce ne sono stati anche alcuni piuttosto sgradevoli, a cuiha voluto replicare. Ebbene, la giovane si è detta davvero allibita per la cattiveria che le sta capitando di vedere in giro e l'accanimento diverso altre. Ricordiamo che laè diventata mamma per la terza volta, e da poco ha dato alla luce il piccolo Mattia. Per una ragazza così giovane come lei si tratta di una grande sfida,chepersone sul web non hanno esitato a ...