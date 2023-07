Al Nassr-Inter | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 27 luglio 2023) Alle 12.20 in campo la sfida amichevole tra l’di Inzaghi e l’Aldi Ronaldo in Giappone, ecco leAlle 12.20 in campo la sfida amichevole tra l’di Inzaghi e l’Aldi Ronaldo in Giappone, ecco le: AL: in attesa: Stankovic; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Gosens; Correa, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

27 luglio:- Al(Yanmar ...OSAKA (GIAPPONE) - Esame Cristiano Ronaldo in Giappone per l'di Simone Inzaghi , che oggi (giovedì 27 luglio, ore 12.20 italiane) affronta in amichevole l'Al -di CR7 e dell'ex nerazzurro Brozovic allo 'Yanmar Stadium Nagai' di Osaka. Segui la ...Da Massimo Moratti che cedette la sua amatanel 2013 a Silvio Berlusconi che lasciò il Milan ... a partire da Cristiano Ronaldo che lo scorso anno è stato convinto dall'Al -per una cifra ...

Destini incrociati quelli di Brozovic e Calhanoglu. La crescita del turco ha messo alla porta il croato in casa Inter. Brozovic ha salutato, con qualche polemica, per volare in Arabia. Il suo Al-Nassr ...L'Inter si prepara a scendere in campo per la prima amichevole del Japan Tour 2023. La sfida contro l’Al-Nassr si gioca al Yanmar Stadium Nagai di Osaka. Simone Inzaghi lancia dal 1' i neo acquisti ...