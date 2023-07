Al-Nassr – Inter 1-1 | Inzaghi dà importanti indicazioni | anche su Frattesi

(Di giovedì 27 luglio 2023) Al-è la terza amichevole estiva per la squadra di, la prima in tournée. L’1-1 in rimonta a Osaka regala qualche spuntoessante,in virtù di alcunetecnico-tattiche. E di calciomercato. Di seguito l’analisi tattica dell’amichevole Al-Pre-Game Analysis: modulo e scelte diFORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’scelto da Simoneper affrontare l’Al-in amichevole a Osaka: 35 Filip Stankovic; 31 Bisseck, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 16, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 8 Gosens; 10 Lautaro Martinez ©, 11 J. Correa. In-Game Analysis: sviluppo e lettura di ...

Oviedo (Esp) 0 - 1 (Finale) Arsenal (Eng) - Barcellona (Esp) 5 - 3 (Finale)(Ita) - AlRiyadh (Sau) 1 - 1 (Finale) Atl. Madrid (Esp) - K - League Stars (Kor) 2 - 3 (Finale) Waalwijk (Ned) ..."Per le occasioni avute avremmo meritato la vittoria, ma anche l'Al -ha fatto un'ottima partita - sottolinea il tecnico dell'- : è una squadra con tanti giocatori di valore, tutto il ...Così il tecnico dell'Simone Inzaghi ha commentato, in conferenza stampa, il pareggio per 1 - 1 dei nerazzurro nell'amichevole contro i sauditi dell'Aldisputata oggi a Osaka, in Giappone. ...

FINALE Inter-Al Nassr 1-1: Frattesi di testa risponde al vantaggio di Ghareeb La Gazzetta dello Sport

Dopo le prime amichevoli o meglio allenamenti congiunti interni con Lugano e Pergolettese l'Inter si appresta a vivere il primo vero test match di questo precampionato e lo farà in Giappone Leggi ...Si è chiusa 1-1 l’amichevole giocata ad Osaka tra l’All Nassr e i nerazzurri di Simone Inzaghi. L’Inter ubisce al 23’ il vantaggio degli arabi: Talisca inventa per Ghareeb, che di prima intenzione bat ...