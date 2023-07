Al Giffoni l’anteprima di “VITA DA CARLO – SECONDA STAGIONE”

Leggi su 2anews

(Di giovedì 27 luglio 2023) AlFilm Festivaldida, disponibile dal 15 settembre su Paramount+ con gli attori:Verdone, Ludovica Martino e Sangiovanni. Il 28 luglio alle 19:50 tutti sintonizzati su Super!, il brand per ragazzi di Paramount in onda sul canale 47 del ddt e tivusat e sul 625 di Sky, per non perdere la puntata speciale dedicata alFilm Festival con Iris Di