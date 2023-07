Al Bano | si arrampica sul traliccio e accade l' impensabile | choc al concerto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Alstupisce tutti a Pomigliano D'Arco, nel Napoletano: durante un suo, il cantante di Cellino San Marco, che ha compiuto 80 anni lo scorso maggio, si èto su uno dei tralicci che reggeva il palco lasciando tutti i suoi fan a bocca aperta. Il motivo del suo gesto? Probabilmente Al, preso dall'entusiamo per l'affetto dimostrato dal pubblico, ha voluto dare loro ancora più carica. Ma non è finita qui, perché il cantante ha dato prova di una performance davvero energica: una volta sul, infatti, l'artista ha continuato a cantare, mentre il suo pubblico era giustamente in adorazione. Intanto i video delsono già diventati virali online. Se da una parte c'è chi lo ha applaudito, dall'altra però c'è anche chi si è spaventato. Qualcuno ...