Al Bano si arrampica su un traliccio durante un concerto | il video è virale

(Di giovedì 27 luglio 2023) Alha energia da vendere e questo è noto. Mailche ha tenuto a Pomigliano D’Arco il cantante di Cellino San Marco ha voluto fare proprio un gesto da rockerndosi su undella struttura del palco. Pian piano (ma nemmeno troppo), Alè salito su e il, va da sé, è diventato. Il motivo? Probabilmente dare più carica al suo pubblico. 80 anni e non sentirli, una volta sul, Alha continuato la sua performance. Pubblico in adorazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

