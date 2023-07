Al Bano Carrisi | la triste confessione sulla figlia Ylenia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Personaggi Tv. Alè tornato a parlare della sua amata. La primogenita di Ale Romina è misteriosamente scomparsa a New Orleans nella notte tra il 31 dicembre 1993 e il 1° gennaio 1994. La ragazza chiamò la famiglia ma poi svanì nel nulla. Aveva 23 anni. I cantanti hanno parlato spesso della scomparsa dellacome di un evento tragico e difficile da accettare ancora oggi. Alha rotto nuovamente il silenzioquestione con unainedita al settimanale Gente. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Nozze in vista per il famosissimo: terzo matrimonio a 69 anni Leggi anche: Barbara D’Urso, lo sfogo su Mediaset e Pier Silvio Berlusconi: cosa le chiedevano di fare La scomparsa di ...

1970 - Il cantante Alsposa la diciannovenne Romina Power , figlia dell'attore Tyrone Power , con una cerimonia celebrata a Cellino San Marco. 1976 - Nube tossica su Seveso (in Lombardia)...Il cantante di Cellino San Marco ha svelato un inedito aneddoto sull ex premier. Alha elogiato Silvio Berlusconi e la sua grande generosit . In un intervista rilasciata a Eva 3000 l ex marito di Romina Power ha ricordato cosa ha fatto l imprenditore per lui nel 1994, quando ...La misteriosa scomparsa di Ylenia, figlia dei celebri cantanti Albanoe Romina Power, è ancora uno dei casi più discussi e seguiti nella cronaca italiana. Diverse ipotesi ...

Al Bano Carrisi: “Sono stato un migrante che ha resistito al Nord, ora ... IL GIORNO

Pubblico in delirio per il concerto a Pomigliano d'Arco. Il cantante, nonostante i suoi 80 anni, ha manifestato tutto il suo entusiasmo con un'insolita "scalata" ...La Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti annuncia il primo ospite musicale della manifestazione: il 30 agosto si esibirà Al Bano ...