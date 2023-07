Agli scienziati l’allarmismo non basta | “Parlate di più del clima”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nonostante sia diventata la nuova religione, il nuovo dogma, l’ideologia che non può essere né messa in dubbio né contraddetta, alcunine vogliono ancora di più. Un po’ come il virus italiano più pericoloso di tutti: quello dello statalismo. Lo Stato ha fallito? E allora dateci più Stato, più sussidi, più reddito di cittadinanza. E via andare, il processo si ripete ogni qual volta si parli dei soldi della collettività. Ebbene, lo stesso ragionamento si sta applicando con l’eco-fondamentalismo degli ultimi anni. Gli obiettivi green posti dall’Ue non sono raggiungibili e andrebbero a danneggiare interi settori produttivi del Continente? Non è un problema: ci vuole ancora più green e più politica sul. Anzi, in una lettera aperta, 100hanno avuto il coraggio di affermare che di cambiamento ...

Queste temperature, spiegano gli, 'sono state correlate alle ondate di calore in gran parte di Nord America , Asia ed Europa , che insiemeincendi in Canada e Grecia , hanno avuto ...... ovviamente, purché non diventi il criterio unico di giudizio, la Verità rivelataIlluminati e ... I suoi tribuni non sono, ma politici, comunicatori, industriali, finanzieri, "influencer"...In questi due decenni,che non rientrano nei ruoli governativi non è stato consentito l'accesso ai dati alla base di Oasys per poter analizzare in modo indipendente il suo ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Luglio sarà il mese più caldo mai registrato. Appello di 100 scienziati: parlate del clima ...Da una parte il caldo estremo, con temperature anche 10 gradi sopra la media, dall'altra perturbazioni di incredibile violenza. L'evoluzione meteorologica che stiamo vivendo in Italia (e non solo) non ...