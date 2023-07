Agenzie Ue e Onu | Luglio 2023 sarà il mese più caldo mai registrato

(Di giovedì 27 luglio 2023) Queste temperature, spiegano Copernicus e l'Organizzazione mondiale della meteorologia, 'sono state correlate alle ondate di calore in gran parte di Nord America, Asia ed Europa , che insieme agli ...

Queste temperature, spiegano Copernicus e l'Organizzazione mondiale della meteorologia, 'sono state correlate alle ondate di calore in gran parte di Nord America, Asia ed Europa , che insieme agli ......fa grazie alla mediazione del presidente turco Erdogan e dello stesso segretario generale dell', ... da siti di società especializzate come Jacob&Partners, World Grain e Bneintellinews, ...26/07/2023 - 18:48 Al termine di una missione congiunta a Lampedusa , l'UNHCR, Agenziaper i rifugiati, e l'UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, riconoscono l'impegno ...le...

Il mese che sta per terminare potrebbe essere "il più caldo di sempre". Dopo il dato su giugno, che ha fatto discutere e ha acceso ...Tutti i record sono stati frantumati. Il luglio scorso si avvia ad essere il mese più caldo di sempre negli archivi climatici e ci ha regalato il giorno più caldo da quando se ne tiene il registro. Lo ...