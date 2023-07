(Di giovedì 27 luglio 2023) Incentivi a qualità e occupazione, nasce Elenco di rilevanza nazionale Sulledi, il governo imprime una svolta all’insegna della valorizzazione dell’informazione primaria di qualità: sulle notizie il criterio quasi meramente quantitativo del passato lascia il posto a quello qualitativo, con l’introduzione fra l’altro di un garante contro le fake news. Mentre fa il suo ingresso il criterio quantitativo sull’occupazione dei professionisti. Con il Dpcm targato Albertoche dovrebbe essere pubblicato ad horas in Gazzetta Ufficiale, nasce l’Elenco di Rilevanza Nazionale delledied entra così nel vivo ladei criteri per il sostegno pubblico all’informazione primaria, annunciata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio all’inizio del ...

Agenzie di stampa, ecco la riforma Barachini: cosa prevede Adnkronos

Parlando a una conferenza stampa tenutasi presso la sede della Lega araba al Cairo, il segretario generale dell'Unione delle Camere arabe, Khaled Hanafi, ha affermato che la Giordania e i Paesi arabi ...Telefona al medico per avere la prescrizione di alcuni farmaci e scopre di essere morto. Non un'esagerazione, proprio ufficialmente defunto e quindi non è possibile che il suo nome venga usato per le ...