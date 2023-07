AEW | Tra Adam Cole e MJF si intromette Roderick Strong | cosa accadrà?

(Di giovedì 27 luglio 2023) Lo stravagante rapporto che lega MJF e <>Adam> <>Cole> si è rivelato uno degli elementi di maggior interesse della AEW da qualche settimana a questa parte. Tra i due sembra essere “scoppiata” una grande amicizia e questo sabato a Collision sfideranno gli FTR con in palio l’AEW World Tag Team Title. Ieri notte, però, a Dynamite un terzo “incomodo” sembra essersi inserito nella dinamica. <>RoderickMJF e <>Adam> <>Cole> si apprestano a dare l’assalto ai titoli di coppia AEW, tuttavia ieri notte a Dynamite un nuovo elemento sembra essersi inserito nelle loro dinamiche. Durante un segmento di backstage, ...

La AEW ha mostrato un cartellone “Book The Women’s Division Better” nell’ultima puntata di Dynamite. Stanotte, si è tenuto un nuovo episodio di Dynamite, che ha vissuto le conseguenze di quanto accadu ...Dopo quella che sembrava essere una faida senza fine, il Blackpool Combat Club ed i The Elite hanno ufficialmente seppellito l'ascia di guerra dopo il loro Blood & Guts match all'inizio di questo mese ...