AEW | Orange Cassidy stabilisce un impressionante record grazie al suo regno da International Champion

(Di giovedì 27 luglio 2023) Lo scorso ottobre,ha vinto l’ship e da allora è abitudine ormai vedere in puntata o durante i PPV, una sua difesa titolata. Ma ildiè entrato di diritto nella storia della AEW e anche con merito. ÈCon l’ennesima difesa del titolo, avvenuta nella scorsa puntata di Dynamite,ha stabilito un. Infatti, il Freshly Squeezed ha difeso con successo il suo titolo per ben 27 volte consecutive raggiungendo così i 289 giorni da campione. Questo particolare dato rendeil campione più vincente della AEW, cementificando così unpiù che ottimo da parte sua. With 27 successfultitle ...

Orange Cassidy è uno dei wrestler di punta della AEW e non solo, avendo recentemente assunto anche dei compiti come producer.