AEW | Nuovi match annunciati per il 200esimo episodio di Dynamite

(Di giovedì 27 luglio 2023) Per il prossimodi AEW, nonché ildella compagnia di Tony Khan, ci sarà un tagche vedrà contrapporsi i membri della Jericho Appreciation Society. Chris Jericho farà coppia con Konosuke Takeshita per affrontare Sammy Guevara e Daniel Garcia. In un promo nel backstage dello show di mercoledì, Don Callis ha suggerito a Jericho di schierarsi con Takeshita per formare una squadra da sogno, per affrontare Guevara e Garcia. Jericho sembrava riluttante, ma ha accettato quando Callis ha detto che sarebbe stato un buon modo per i due di spiegare le ali, cosa che Jericho ha in qualche modo suggerito settimane fa. Oltre a ciò, Jack Perry avrà un “faccia a faccia” con Jerry Lynn. Perry ha respinto il titolo FTW, gettando fango su ECW e su Taz. Lynn è perciò corso sul ring e ha difeso ...