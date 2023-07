AEW | Ecco cosa è successo nel backstage dopo il Blood&Guts match

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 27 luglio 2023)quella che sembrava essere una faida senza fine, il Blackpool Combat Club ed i The Elite hanno ufficialmente seppellito l’ascia di guerrail loro Blood & Gutsall’inizio di questo mese, mettendo la parola fine a questa violenta faida. Mentre i fan che guardavano a casa non hanno dato un’occhiata al discorso postdi Kenny Omega, il The Best Bout Machine ha dato credito a Jon Moxley ed al BCC per averli spinti al limite, e ha persino chiesto ai loro avversari se volessero continuare così o erano pronti a mettere da parte le loro avversità una volta per tutte. Una volta che Omega si è offerto di stringere la mano ai membri del BCC, Moxley ed altri hanno accettato per la gioia dei fan di Boston. Secondo Fightful Select, c’era un significato più profondo dietro il discorso di Omega e il ...