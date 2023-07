AEW | AR Fox fuori di testa | tradisce l’amico Darby Allin e si unisce alla Mogul Embassy

(Di giovedì 27 luglio 2023) Una serata particolare quella vissuta da AR Fox a Dynamite stanotte. Come scritto precedentemente ha affrontato Orange Cassidy per l’International Championship, venendo sconfitto. Una sconfitta che ha innescato un cambio di atteggiamento nell’esperto lottatore che ha avuto anche da ridire con, che si era speso per fargli ottenere una chance titolata e la possibilità di brillare in uno show dove è apparso raramente da quando ha firmato con la compagnia a novembre. Un tradimento che ha del clamorosoquesta notte è stato impegnato in un 1vs1 contro Swerve Strickland. All’angolo dic’era Nick Wayne, mentre con Swerve come sempre c’era Prince Nana.e Swerve si sono ritrovati sul ring per una sorta di rivincita, essendo ...

Orange Cassidy ha sconfitto AR Fox a AEW Dynamite The Shield Of Wrestling

Orange Cassidy è uno dei wrestler di punta della AEW e non solo, avendo recentemente assunto anche dei compiti come producer. Da quasi 300 giorni, 288 per la precisione, è campione International, una ...Plenty went down in New York during this week's taping of AEW Rampage, which saw new number-one contenders for the AEW World Tag Team Championships be crowned. The show was taped following this week's ...