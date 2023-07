AEW | Annunciati diversi match per Rampage | compresa una Tag-Team Battle Royale!

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 27 luglio 2023) La AEW ha annunciato, durante Dynamite,per il prossimo episodio diuna Tag-Royale che verrà una title-shot agli AEW Tag-Championship detenuti dagli FTR. Quest’ultimi, 24 ore dopo, in quel di Collision, difenderanno gli allori contro MJF ed Adam Cole. Ecco la card dello show del venerdì sera qui di seguito: TagRoyale (valida per una title-shot agli AEW Tag-Titles) Scorpio Sky vs. Kip Sabian The Kingdom (Matt Taven & Mike Bennett) avranno un incontro Hikaru Shida vs. Nyla Rose