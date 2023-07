(Di giovedì 27 luglio 2023) Se i fan europei sognano già di vedere il terzo episodio della saga tra Kenny Omega ea Wembley, sembra che la AEW stia pensando ad un accoppiamento ben diverso per la stella britannica della New Japan Pro Wrestling. A rivelarlo è Fightful Select che spiega come perl’avversarioessere Chris Jericho. Il campione IWGP degli Stati Uniti lotterà certamente ad All In, togliendosi la soddisfazione di lottare sul sacro prato del tempio dello sport britannico. Per lui si pensava ad ungià scritto con Kenny Omega, con cui ha già stupito il mondo per ben due volte. Sembra però che la AEW voglia inserire nell’equazione Don Callis e organizzare una rivalità tra Jericho e. Chi appoggerà Don Callis? Non sappiamo ancora da che parte starà ...

... il potenziamento della capacità; il potenziamento di SAPR e MALE; lo sviluppo di un sistema di ... ossia sistemi, tecnologie, infrastrutture e risorse umane'altezza delle sfide e degli scenari ...... One Lonely Outpost (Nuovo lancio su Steam ): Fight Forever (Nuovo lancio su Steam , 29 giugno) ... invece, le 14 nuove uscite di luglio per una fantastica estate'insegna del gaming: The Legend ...Tra i nuovi titoli al debutto c'è: Fight Forever , che è entrato in classifica al terzo posto ... Non terribile, considerando che è il primo titolo con licenza ufficiale diElite Wrestling. Nel ...

AEW: Ad All In potrebbe esserci un match inatteso per Will Ospreay Zona Wrestling

After Wednesday's episode of AEW Dynamite, the response to that idea is clearer than ... Now His game has grown in all of those areas. Allin pics up a microphone these days and can navigate a five ...With Blood & Guts now in their rearview mirror, AEW can now pivot their focus to the All In pay-per-view, which will take place from Wembley Stadium in London, England on Sunday, August 27. As AEW ...