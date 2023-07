Adriana Picasso | chi è la queen protagonista di Drag Race Italia 3

Leggi su biccy

(Di giovedì 27 luglio 2023)è una delle protagoniste della terza stagione diche tornerà su Paramount+ dal prossimo 18 settembre. Il nome diè trapelato su Reddit – insieme a quello di tutte le altre – qualche settimana fa in occasione dell’inizio delle registrazioni dello show. Da quella data i profili social dellasono fermi e questo fa dedurre che sia effettivamente all’interno della, anche se ovviamente la produzione non ha confermato l’indiscrezione. L’annuncio del cast ufficiale arriverà presumibilmente a fine agosto. Il suo è il nome che nessuno si aspettava, dato che sarebbe stata arruolata all’ultimo in sostituzione di Atomika che per motivi sconosciuti è sparita dalla lista delle concorrenti. ...