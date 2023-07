Adesso Valentina e Francesca Ferragni | occhio a questa foto | valanga di insulti

(Di giovedì 27 luglio 2023) Leancora nel mirino. A scatenare gli utenti del web ci pensanovolta. Le sorelle della ben nota Chiara hanno assistito al concerto della popstar TheWeeknd che si è esibito all'Ippodromo di Milano. Fin qui nulla di strano se non fosse che le critiche sono presto arrivate. Colpa dellepubblicate. La più piccola delle sorelle, infatti, si è lasciata immortalare da sola con alle spalle il palco. L'influencer indossava un paio di short chiari, una maglietta bianca con scritto "Small tits, big heart", ovvero "Seno piccolo, grande cuore" e una borsetta a tracolla. La sorella, invece, era in compagnia del fidanzato e futuro marito, Riccardo Nicoletti e i due si sono fattigrafare insieme mentre si abbracciano. ...

... per questo ci siamo impegnati, con le assessore Fabiola Franchi eBertini, e con il ...ne abbiamo quattro e con queste intendiamo colpire e sanzionare coloro che abbandonano, senza ...BARZOTTI (M5S) considera importante che il provvedimento giunga comunque in Assemblea e ... Che cosa accadràLa proposta di legge delle opposizioni sul salario minimo sarà discussa in ...... la dimensione degli arredi e osservate il decor, firmato daMiliterno Deromedis . Non ... Era molto stabile prima alla fonda, è molto stabilein navigazione. Velocità di trasferimento 8 ...

Valentina Petrillo, l'atleta trans, denuncia gli haters: «Basta campagne d'odio» Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Valentina e Francesca Ferragni hanno assistito a uno dei concerti più attesi dell'anno in Italia: le due sorelle influencer, infatti, hanno ballato sulle hit mondiali della ...La reiette a predilette. Scartate dalle selezioni della Nasa poco più di due generazioni fa, adesso si punta su di loro per il viaggio più mirabolante nella ...