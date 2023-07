“Addio Carlo” Schianto nel cuore delle città | muore ragazzo di 26 | paese sotto choc

Leggi su caffeinamagazine

Dramma a Corigliano, nel cosentino, undi 26 anniLaudone ha perso la vita in un grave incidente stradale che si è verificato nelle prime ore del pomeriggio di oggi, giovedì 27 luglio. A quanto si apprende Laudone era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro una Ford guidata da una donna. L'impatto è stato fatale per ilche è morto poco dopo, ferita in modo lieve invece l'altra persona coinvolta. Scrivono i media locali come: "Le circostanze esatte dell'incidente non sono ancora chiare, ma sembra che sia stato uno scontro tra i due veicoli. I primi soccorsi sono stati rapidamente attivati e sul posto si sono recati i vigili urbani per ...