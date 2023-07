Addio al Reddito di Cittadinanza | oggi ultima ricarica per molti beneficiari

(Di giovedì 27 luglio 2023) Per alcune categorie di, l’accredito di luglio deldi, così come era stato ideato con la legge 4 del 2019, sarà l’ultimo. Da settembre sarà operativo l’assegno di supporto per la formazione e il lavoro. Le ricariche sarebbero dovute partire nella giornata di, giovedì 27 luglio, intorno alle ore 14 ma pare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Dopo ildi cittadinanza ci sarà il Supporto per la formazione e il lavoro per tutti quegli occupabili che nonostante l'al sostegno statale si dimostreranno volenterosi nel formarsi al fine di ...Vediamo cosa cambia in concreto e quali categorie si apprestano a direalla misura economica ... le famiglie che quest'anno hanno già beneficiato delle sette mensilità diper il 2023, ...Fino al 31 dicembre il"sopravvive" invece per i nuclei in cui siano presenti minori, disabili e anziani in attesa del debutto da gennaio 2024 del nuovo Assegno di inclusione

Reddito di cittadinanza addio, oggi gli ultimi pagamenti di luglio. Ecco chi lo perderà Sky Tg24

Alcuni percettori del Reddito di Cittadinanza sono giunti al capolinea: oggi è la settima e ultima ricarica della misura di sostegno.Per i percettori del sussidio entrano nel vivo le modifiche introdotte dal governo Meloni. Per i nuclei "occupabili" che quest'anno hanno già usufruito delle 7 mensilità, luglio è l'ultimo mese utile ...