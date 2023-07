Addestrava piloti cinesi | chi è quest' uomo | uno scandalo internazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Se fossero vere le accuse contro l'ex-pilota militare americano Daniel Duggan, si potrebbe riscrivere il copione del film “Top Gun” immaginando Tom Cruise che insegna a volare ai! Scherzi a parte, tale è il sospetto che ricade su Duggan, 54 anni, fino a vent'anni fa abile aviatore del Corpo dei Marines, la truppa da sbarco USA che vanta una sua mini-aviazione indipendente. Il veterano è attualmente in prigione in Australia e rischia di essere estradato negli Stati Uniti con l'accusa di riciclaggio di denaro e cospirazione per aver addestratodell'aviazione di Marina cinese alle operazioni su portaerei. Duggan nega, dalla sua cella nel carcere di Litghow, 152 km a ovest di Sidney. Pilotava i caccia a decollo verticale AV-8B Harrier II della 214° Squadriglia dei Marines di base a Yuma, in Arizona, e ha partecipato a missioni all'estero ...