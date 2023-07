Accordo Sara Assicurazioni e Aci con Dr Automobiles

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) –e L’Aci fanno squadra con il gruppo automobilistico italiano DR, avviando una partnership strategica quinquennale nel settore della mobilità in Italia, tesa a offrire soluzioni e servizi con un approccio integrato, per offrire le migliori condizioni d’uso per il cliente. La sottoscrizione della partnership, che sarà perfezionata entro l’anno, è finalizzata a una collaborazione che consentirà di riconoscere, su tutti i nuovi veicoli del gruppo DRvenduti tramite la rete dei concessionari di marca, un pacchetto esclusivo che unirà a una estesa copertura assicurativa fornita dail valore dell’associazionismo di Aci attraverso il riconoscimento della tessera del Club a ogni nuovo intestatario e l’accensione ...