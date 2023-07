Accordo grano | Putin offre all’Africa quello russo | 25-50 tonnellate gratis

(Di giovedì 27 luglio 2023) Il leader del Cremlino accusa: "L'Ucraina ha esportato 32,8 milioni didi beni alimentari, ma il 70% era diretto a Paesi a reddito medio-alto" Il presidenteVladimiragli africani l’invio gratuito di, in un discorso al Forum Russia-Africa di San Pietroburgo, dopo che Mosca si è ritirata dall’sui corridoi delnel Mar Nero. “La quota russa del mercato mondiale delè del 20%, quella dell’Ucraina inferiore al 5%”, afferma il leader del Cremlino, citato da Ria Novosti, sostenendo che Mosca “contribuisce in modo significativo alla sicurezza alimentare globale” e chi dice il contrario “semplicemente distorce i fatti”. La Russia, ha detto, è pronta a fornire ...

Non e' infatti un mistero la preoccupazione dei leaders africani per la rottura voluta dal Cremlino dell'sull'esportazione delucraino causata, dice Putin, dall'Occidente che fa di ...Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che in un anno disulcon lUcraina sono stati spediti 32,8 milioni di tonnellate di cereali, ma circa il 70% e' stato consegnato a Paesi ...Leggi anche Ucraina, accuse alla Russia da Mariupol: "Rubano il, Putin: "Pronti a tornare se soddisfatte tutte le condizioni" Ucraina - Russia, da Mosca stop adsu. ...Kiev, 27 lug. (Adnkronos) - Il blocco da parte della Russia dell'accordo sul grano porterà ad un aumento dei prezzi del grano russo e le darà l'opportunità di guadagnare fondi aggiuntivi. Lo ha dichia ...La Russia che quest'anno si aspetta un raccolto record, e' pronta ad inviare gratuitamente grano in Africa per i prossimi tre o quattro mesi, siamo in grado di sostituire quello ucraino dice nel lungo ...