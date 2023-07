Accordo commerciale Torello – Q8 Quaser per rifornimento con biocarburante Q8 Hvo+

(Di giovedì 27 luglio 2023) (Adnkronos) – Q8hanno presentato oggi unper ilcon l’innovativo prodotto Q8della flottaper le missioni dell’ultimo miglio. Il Q8è unprodotto da materie prime rinnovabili con formula esclusiva. Lo rendono noto le due società in un comunicato. Il prodotto base per la formulazione del Q8è l’Hvo (Hydrotreated Vegetabile Oil), unbiogenico e rinnovabile, in linea con i principi dell’economia circolare in quanto prodotto attraverso l’idrogenazione di grassi di origine vegetale o animale, e/o scarti, residui e rifiuti. La formulazione esclusiva di Q8 combina l’Hvo a prodotti detergenti specifici di ...

Il biocarburante prodotto da materie prime rinnovabili con formula esclusiva e in linea con i principi dell'economia circolare Q8 Quaser e Torello hanno presentato oggi unper il rifornimento con l'innovativo prodotto Q8 Hvo+ della flotta Torello per le missioni dell'ultimo miglio. Il Q8 Hvo+ è un biocarburante prodotto da materie prime rinnovabili ...Roma, 27 lug. " Q8 Quaser e Torello hanno presentato oggi unper il rifornimento con l'innovativo prodotto Q8 Hvo+ della flotta Torello per le missioni dell'ultimo miglio. Il Q8 Hvo+ è un biocarburante prodotto da materie prime rinnovabili ......del 2022 la Commissione europea ha ripreso i negoziati con l'India per la definizione di un... se fossero concordati negli attuali negoziati, ridurrebbero ulteriormente lo spazio...

Accordo commerciale Torello - Q8 Quaser per rifornimento con ... Adnkronos

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – Q8 Quaser e Torello hanno presentato oggi un accordo commerciale per il rifornimento con l’innovativo prodotto Q8 Hvo+ della flotta Torello per le missioni dell’ultimo migl ...(FERPRESS) – Roma, 27 LUG – Q8 Quaser e Torello hanno presentato oggi un accordo commerciale per il rifornimento con l’innovativo prodotto Q8 HVO+ della flotta Torello per le missioni dell’ultimo migl ...