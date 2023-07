Abbazia del Goleto | una visita guidata tra i nuovi scavi archeologici

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’delun importante appuntamento scientifico e culturale, giovedì 3 agosto, alle 19. L’è interessata – dal mese di marzo scorso – da una serie di lavori di restauro e di, in attuazione degli interventi previsti dalla Strategia Nazionale Aree Interne. L’evento sarà quindi l’occasione per fare una primaalla vasta area – a monte dell’– dove sono affiorati importanti resti di antichi tessuti urbani. Seguirà la pre-apertura della Foresteria dei Casalili, destinata nel in futuro ad accogliere pellegrini, camminatori e gruppi per ritiri spirituali. Lasarà scandita dagli interventi musicali a cura della musicista ...