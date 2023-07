A più di un secolo di distanza | Parigi rende omaggio alla tragedia navale che risuona ancora oggi nella memoria collettiva ospitando “Titanic – l' Esposizione” | una mostra immersiva al Paris Expo – Porte de Versailles

Secondo IlXIX le cifre sarebbero le seguenti: 4 milioni di euro per la Samp, a cui ... se la Samp non lo avesse ripreso, sarebbe stato di 3,5 milioni, quindialto dell'importo ottenuto un ...Poi ancora reperti importantissimi che vanno dalla tarda età repubblicana al XV, come ... È stata rinvenuta persino una successione di tracciati stradalivolte rifatti e sistemati, collegati ...La sensibilità artistica di Alice AlCarla Bissi, la pianista e compositrice forlivese ... 'Il compositore e autore che sentovicino e affine, non solo musicalmente, è sicuramente Franco ...

Feralpi, utile 2022 più che raddoppia a 334 milioni. Pasini: anno ... Il Secolo XIX