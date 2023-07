A Napoli stop di 3 anni a nuove attività food nel centro storico

...beverage nel Centro storico di, area Unesco, per i prossimi tre anni. I provvedimenti sono stati illustrati dal sindaco, Gaetano Manfredi, e dall'assessore al Turismo, Teresa Armato. Lo...E' quanto afferma il quotidiano francese L'Equipe che analizza lodell'attaccante francese al ... quella che porta a Victor Osimhen (24), l'attaccante del. Dall'Arabia potrebbe arrivare la ......con masterclass e la radio ufficiale 'Radio Baccalà' che trasmetterà musica non -. ... PER GLI EVENTIE CAMPANIA CLICCA QUI PER CONCERTI GRATIS IN CAMPANIA CLICCA QUI - Advertisement -(ANSA) - NAPOLI, 27 LUG - Dopo il no definitivo di Kylian Mbappé, l'Al Ahli potrebbe ora lanciarsi all'assalto di Osimhen. E' quanto afferma il quotidiano francese L'Equipe ...(ANSA) - NAPOLI, 27 LUG - Dopo il no definitivo di Kylian Mbappé, l'Al Ahli potrebbe ora lanciarsi all'assalto di Osimhen. E' quanto afferma il quotidiano francese L'Equipe che analizza lo stop dell'a ...