A ciascuno il suo | Saviano ha girato a Salvini l’epiteto che usò Salvemini contro Giolitti

(Di giovedì 27 luglio 2023) Vediamo se ho capito. Robertoha chiamato – “ripetutamente”, è recidivo – Matteo“Ministro della malavita”. Cioè gli hache Gaetanoaveva coniato nel 1910 per Giovannie il suo trattamento del meridione d’Italia.era stato intrepido e intransigente nella sua denuncia delsmo, della sua alleanza con l’industria del nord e con gli stessi rappresentanti degli operai, e del suo disprezzo per le “razze inferiori” meridionali, i contadini analfabeti ed esclusi dal suffragio (fino al 1912, quando ilano suffragio maschile divenne “universale” sopra i 30 anni). C’era uno scandalo morale che rendeva la voce diformidabile. La descrizione del ...

...di dollariperché l'allora vicepresidente 'tutelasse' Burisma 'da ogni tipo di problemi'. Queste tangenti in aggiunta agli oltre 4 milioni di dollari complessivi pagati a Hunter e al...... comprendere, decidere: e indi noi una scintilla della bellezza del Creatore, che ci ... non viene dal nostro impegno o dal nostro studio, ma e dono di Dio, espressione delSpirito su di ......stimolate a sviluppare un rapporto più continuativo con le scuole e con il territorio nel... I film saranno suddivisi per fasce d'età e persarà predisposta una scheda didattica. Saranno ...

Sul cambiamento climatico la maggioranza la pensa ciascuno a ... Pagella Politica

Il ministro dovrebbe contentarsi di essere stato implicato nella definizione salveminiana di "Ministro della malavita". Un ripasso di storia (con qualche accenno all'oggi) ...Lo Zoncolan è diventato celebre anche perché una delle tappe più impegnative del Giro d’Italia. Ma questo affascinante monte tra le verdissime e incontaminate vallate carniche è anche il cuore ideale ...