A Caserta sequestrati migliaia di reperti archeologici provenienti da scavi clandestini | giro d’affari da 3 milioni di euro

(Di giovedì 27 luglio 2023) Alcunieffettuati prevalentemente nella provincia di(ma non solo) hanno portato alla lucedi: gli oggetti – che avrebbero generato undi affari di circa 3dinel mercato dei beni– sono statidai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, nell’ambito delle indagini coordinate dalla Quarta Sezione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, specializzata anche nei reati contro il patrimonio culturale. Dopo le indagini, diverse persone sono state denunciate per i reati di ricettazione e furto di beni culturali. I beni...

Alcuni scavi clandestini effettuati prevalentemente nella provincia di(ma non solo) hanno portato alla luce migliaia di reperti archeologici : gli oggetti - che ...- sono statidai ...... prevalentemente, da scavi clandestini effettuati nel territorio della Provincia di; ... I beni archeologicirisalirebbero ad un arco temporale ricompreso tra l'VIII sec. a. C. e il ...21:11:18 Le notizie del giorno. Terra dei fuochi, blitz aed Aversa. Nel capoluogotre autocarri che sverzavano rifiuti. Ad Aversa, controlli in due aziende di scarpe e in un'officina meccanica. Inchiesta cimitero Santa Maria a Vico. ...

Scavi clandestini in Provincia di Caserta, sequestrati migliaia di ... Agenzia CULT

A seguito di segnalazione pervenuta al numero di pubblica utilità “1515”, Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Caserta si sono por ...Durante la notte fra venerdì e sabato, in Portico di Caserta (CE), i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno ri ...