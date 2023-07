60 milioni di euro | Giuntoli ‘distrugge’ l’Inter

... ha chiesto inoltre di confiscare una somma, per il danno che avrebbe arrecato, pari a 14di. La richiesta arriva a conclusione della dura requisitoria che Diddi ha fatto in aula nei ...Entrate tributarie, Mef: calano a 78 mld in primi 2 mesi ( - 1,1% a/a) La variazione ( - 875di) - spiega il ministero dell'economia e delle finanze - è dovuta alla contrazione... Alle ......snoda da ovest a est seguendo le anse del Tamigi e richiede un investimento da 5 miliardi di. ... che sta portando avanti il progetto dell'adeguamento fognario - In un anno, mediamente, 40...

Bonus facciate: maxi frode da 32 milioni di euro Lavori Pubblici

VENEZIA - In nove anni 33 denunce e oltre due milioni di euro di danni. Furti, vandalismi, spaccate, danneggiamenti alle auto dei clienti: la “Carrozzeria Moderna” di via Giustizia ...CORTINA D'AMPEZZO Potrà essere capitale kazako a sostenere la gestione di una nuova elisuperficie a Cortina, da realizzare sulla pista del vecchio aeroporto. Oggi non ne esiste ...