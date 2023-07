5 fiction rai da guardare

Leggi su serietvinpillole

(Di giovedì 27 luglio 2023) LeRai hanno svolto un ruolo cruciale nella storia della televisione italiana, affascinando il pubblico con storie coinvolgenti e personaggi indimenticabili. Da decenni, queste produzioni hanno saputo intrattenere, emozionare e riflettere gli aspetti più profondi della società italiana. Di seguito troverai 5rai da non perdere. La sposa: La storia è ambientata nella Calabria degli anni ’60. Maria Saggese (Serena Rossi) è una giovane donna che vive con la sua famiglia in un piccolo paesino. La famiglia è in difficoltà economiche e Maria decide di sposarsi per procura con Italo Bassi (Giorgio Marchesi), un uomo di famiglia benestante che vive nel Veneto. Maria si trasferisce a Vicenza, dove si trova a fare i conti con una realtà completamente diversa da quella a cui è abituata. Italo è un uomo duro e poco socievole, e Maria ...