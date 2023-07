5 dribbling di Chukwueze che vi faranno sentire ancora più caldo

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 27 luglio 2023) Mentre fuori dalle finestre di Casa Milan cadono alberi e il cielo è illuminato a giorno dai lampi, la coppia Moncada-Furlani non si ferma. Forse per far perdonare la cessione di Tonali, o forse per far dimenticare la coppia di dirigenti precedente, Maldini-Massara, a fine luglio sono già 5 i nuovi acquisti del club che potrebbero giocarsi un posto da titolare la prossima stagione (va detto che il dialogo con alcuni di essi era aperto da tempo, da prima del cambio alla guida delle operazioni di mercato). A differenza degli altri, sul cui utilizzo tattico da parte di Pioli c’è curiosità – si è parlato anche di un possibile passaggio al 4-3-3 – , per l’ultimo arrivato Samuelè tutto perfettamente chiaro fin dal principio. Si tratta di un esterno destro di piede mancino, che ama ricevere palla vicino alla linea laterale e puntare il terzino opposto. Oppure, ...