13 miliardi del Pnrr destinati ai Comuni spostati ad altri impieghi Alfieri Pd | “Uno scippo a danno soprattutto del Sud”

(Di giovedì 27 luglio 2023) “Abbiamo appreso oggi che, nell’ambito della rimodulazione dei finanziamenti, si propone di spostare sul programma RePower EU 13di euro di fondiche erano stati assegnati ai, con l’impegno che altre fonti di finanziamento andranno trovate per le tre linee di intervento per le piccole e medie opere, per la rigenerazione urbana e per i Piani Urbani Integrati delle grandi città”. Lo ha detto il presidente dell’Anci (l’associazione deiitaliani) Antonio Decaro dopo la cabina di regia sul. “È una notizia che ci colpisce molto. Ichiedono garanzie”. Decaro spiega che ad essere spostate sono risorse che erano state assegnate alle uniche amministrazioni pubbliche che stanno già spendendo con efficienza e rapidità, mentre per esempio ci sono soggetti ...