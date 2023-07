11enne scompare nel nulla | il ritrovamento e i motivi dell' allontanamento

L'aveva con sè un telefono cellulare che al momento risulta spento. Il bimbo si chiama Patrik Tudosie Florinel, abita nel comune di Civitella in Valdichiana. Patrik potrebbe essersi ......un maxi risarcimento al negozio dove ha fatto la spesaa 17 anni e viene dichiarato morto. Rudy dopo 8 anni viene ritrovato in stato confusionale vicino casa sua Pixie Curtis ,...Bambina di 11 anninell'acqua: la dinamica nel racconto dei testimoni .morta al parco giochi acquatico: le ricerche, poi il trasporto d'urgenza in ospedale . Muore al lago durante il ...

11enne scompare nel nulla: il ritrovamento e i motivi dell ... ilGiornale.it

Paura a Civitella Val di Chiana (Toscana). Il piccolo ritrovato ad Arezzo: si sarebbe allontanato volontariamente prendendo il treno. Gli inquirenti indagano sui motivi alla base della scomparsa ...Il bimbo si chiama Patrik Tudosie Florinel, abita nel comune di Civitella in Valdichiana. Patrik potrebbe essersi allontanato volontariamente, potrebbe essere salito sul treno che collega la stazione ...