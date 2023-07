Zucchero è due volte re | il suo blues conquista la Reggia di Caserta FOTO e VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 luglio 2023) - "Potevo essere qui già l'anno passato, fui chiamato quando il programma era già chiuso. Strano ma poco male, l'importante è che sono qui stasera". Con tanto di 'scusate il ritardo',ad "Un'estate da re" è diventato realtà. Due serate, doppio sold out e la solita carica che ha fatto emozionare e saltare, tremare e ballare. E' così, uno che prende cuore ed anima, che fa vibrare con la sua voce graffiante, regalando emozioni che nemmeno il forte vento della seconda serata ha portato via. Ed il pubblico delladi(più di seimila presenze in due serate) lo ha applaudito, osannato, reclamato fino alla fine per un doppio rientro sul palco quando le luci sembravano spegnersi. "Avverto un vento partenopeo – ha dichiarato sul palco l'artista ...