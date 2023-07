Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 26 luglio 2023

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Questa sera, mercoledì 26, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 26, di? Scopriamoli insieme.L’Italia spezzata in due dal maltempo, con tempeste e nubifragi che stanno colpendo alcune zone del Nord e gravi incendi che stanno divampando al Sud: questo uno dei temi al centro del nuovo appuntamento con, condotto da Giuseppe ...

... senza però stemmi e loghi, si aggiravano ad Albisola e a Savona tra ladella Darsena, via ... Nel comune capoluogo la Crocedi Savona insospettita li ha avvicinati e da lì avrebbero nascosto ...Un uomo di 50 anni è stato ferito a colpi di armaa Milano , mentre si trovava in strada per portare a spasso il cane, in compagnia della ... Ladi Milano nella quale si trova via Fratelli ...... con tempeste e nubifragi che stanno colpendo alcune zone del Nord e gravi incendi che stanno divampando al Sud: questo uno dei temi al centro del nuovo appuntamento con "", condotto da ...

Zona Bianca, Giuseppe Brindisi spiazza Mediaset: come chiude l'ultima puntata Liberoquotidiano.it

L’Italia spezzata in due dal maltempo, con tempeste e nubifragi che stanno colpendo alcune zone del Nord e gravi incendi che stanno divampando al Sud: questo uno dei temi al centro del nuovo ...Mercoledì 26 luglio in prima serata su Retequattro si parla anche della fine del reddito di cittadinanza e lo scontro politica e magistratura L’Italia ...