Zielinski firmerà il rinnovo a Castel di Sangro | l’agente incontrerà di nuovo De Laurentiis CorSport

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Non c’è ancora l’ufficialità, ma i rinnovi die Kvara con il Napoli sono dati per certi. Mancano solo dettagli burocratici da chiudere, scrive il Corriere dello Sport. Kvarafino al 2028 con opzione per un anno in più a favore del club,fino al 2027. Il polacco aspetta un altro incontro tra il suo agente e il presidente De. La questione dovrebbe essere chiusa adi. “Zielo è in attesa del secondo incontro tra Adl e il suo agente Bart Bolek, ma il primo approccio è stato talmente positivo da far uscire allo scoperto Lotito, corteggiatore del centrocampista polacco dopo l’addio di Milinkovic: anche il presidente della Lazio ha confermato che rinnoverà con il Napoli. La trattativa è impostata su un quadriennale complessivo, e dunque fino ...

Non si sa a chi fosse rivolto il monito, ma in ogni casoha risposto presente. Dopo ...un prolungamento biennale, che lo terrà in azzurro fino al 2026 con opzione per un altro anno. ...Non si sa a chi fosse rivolto il monito, ma in ogni casoha risposto presente. Dopo ...un prolungamento biennale, che lo terrà in azzurro fino al 2026 con opzione per un altro anno. ...9.05 - Maurizio Sarri ha chiamato Piotr: pronta un'offerta da 20 milioni della Lazio al ... L'ex Lecce, cercato pure dal Monza,con il Lille: già svolte le visite mediche. 20.36 - ...