Dura la reazione di. "Per alcuni si tratta di isole e resort durante la guerra, per altri di guadagnare soldi nell'ufficio di arruolamento militare, per altri ancora di tangenti nei ...Volodymyrha bollato oggi come traditore Yuri Aristov, un parlamentare recentemente avvistato in vacanza in un hotel di lusso alle Maldive, proprio in un momento in cui il presidente ucraino fa spesso ...La conferma a cio' che Kievda mesi e' arrivata con l'ultima l'ispezione dell'Aiea. Le ...e l'intelligence di Kiev. Lo scontro sul grano Mosca non solo dunque non intende ...

Zelensky denuncia il "tradimento" del deputato ucraino alle Maldive ... Il Sole 24 ORE

Kiev, 26 lug. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di "tradimento" in merito ad alcuni scandali che riguardano dei parlamentari ucraini. Nel mirino soprattutto il deputato ...