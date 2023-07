Zanoli al Genoa | si attende solo l’ok del Napoli

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Dopo essere stato per sei mesi la scorsa stagione alla corte della Sampdoria, Alessandrosembra essere vicino ad approndare sull’altra sponda genovese. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb: “Ilè pronto per consegnare a mister Alberto Gilardino l’esterno destro che possa ricoprire tutta la fascia. Il nome più gettonato resta quello di Alessandroda tempo nel mirino degli uomini mercato rossoblu. Il giocatore è di proprietà del. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, c’è l’accordo di massima fra i club per il passaggio a titolo temporaneo del giocatore all’ombra della Lanterna. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Liguria visto che nella seconda parte della stagione scorsa ha vestito la maglia della Sampdoria. Al momento sisolamente ...

... Alessandrosembra essere vicino ad approndare sull'altra sponda genovese. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb : " Ilè pronto per consegnare a mister Alberto Gilardino l'esterno ...Miguel Veloso , ex centrocampista died Hellas Verona , parla ai taccuini di A Bola dell'ipotesi che il terzino del Napoli Alessandropossa andare allo Sporting di Lisboa. Intervista VelosoCalcioNapoli24.it è stato ...Dal Portogallo rimbalza la voce che vede lo Sporting CP bussare alle porte dei partenopei per Alessandro, terzino rientrato dal prestito alla Sampdoria. 10:20 24 Luglioscatenato: non ...

Tmw - Zanoli-Genoa, accordo di massima: si attende il via libera del Napoli Tutto Napoli

Il Genoa starebbe continuando a lavorare per concludere l'operazione Zanoli: Ottolini dovrebbe limare i dettagli con il Napoli detentore del cartellino ...Il Genoa resta in attesa del super colpo in casa Napoli, ma serve l'ok del presidente Aurelio De Laurentiis che al momento non è ancora arrivato.