Zambo Anguissa | il dramma che ha sconvolto la sua vita | che dolore

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Unhaladi Andrè Frankinimmaginabile per il centrocampista azzurro Il centrocampista del Napoli Andrè Frankè destinato ad essere completamente al centro del nuovo progetto azzurro guidato da Rudi Garcia. Il nuovo allenatore del Napoli ha infatti lanciato la carriera del centrocampista camerunese, credendo in lui ai tempi dell’Olympique Marsiglia e ha già fatto sapere chesarà un pilastro del “suo” Napoli. Il centrocampista camerunese è arrivato due anni fa in azzurro in prestito con diritto di riscatto dal Fulham e, dopo un approccio ottimo con la nuova avventura in Italia, il suo rendimento sembrava “normale”, tanto è vero che non c’erano certezze sul suo riscatto ...