(Di mercoledì 26 luglio 2023) Asi gioca poco. Il tempo di arrivare a finire la mattina e, sul veloce polacco, la pioggia diventa implacabile, tanto da costringere l’organizzazione a rinviare il programma a domani con due solie un terzo (in corso già da ieri) a doversi concludere all’atipico orario delle 10 di mattina. Quantomeno, per Tatjana Maria è un giorno nel quale c’è chance di sorridere, visto il netto 6-4 6-0 sulla danese Clara Tauson. Che è quasi la parabola opposta delle due: in perenne stato tutto sommato buono l’una, in costante fatica nel tentativo di mantenere le promesse di un paio di stagioni fa l’altra. WTA Losanna, Elisabetta Cocciaretto è ai quarti di finale! Piegata Julia Riera in tre set Il secondo confronto concluso è quello che vede un’altra veterana, la belga Yanina Wickmayer, disporre della ...

E' stato sospeso per pioggia il match tra Claire Liu e Yue Yuan , valevole per il primo turno del250 di2023 . Sulla capitale polacca si è infatti abbattuto un nubifragio che ha reso necessaria un'interruzione. Al momento dello stop, la statunitense conduce 7 - 6 2 - 4. Seguiranno ......6 - 3 (Sara Zabeo) Vittoria e primo turno superato per Iga Swiatek nel BNP Paribas Open di. la slovacca Rebecca Sramkova entra nel secondo main drawdella stagione (dopo Budapest) e ......impegnati martedì nei diversi tornei del circuito Atp econtinua a essere positivo. Dopo le affermazioni di Lorenzo Musetti e Martina Trevisan in quel di Amburgo e Lucrezia Stefanini a, ...

WTA Varsavia 2023: vince l'acqua, solo due match completati OA Sport

Undici partite concluse, una sospesa per il calar del sole, tanto spettacolo in quel di Varsavia. E anche un po’ d’Italia ... è anche già presente. Ma oggi, nel WTA 250 polacco, è tempo di debutto per ...“Devo lavorare su alcune cose” commenta la numero 1 del mondo. La finalista di Parigi cresce alla distanza e rimonta Sasnovich. Zhang esce con Martincova. Bene anche Maria, Tauson e Noskova ...