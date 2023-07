Wta Varsavia 2023 | Liu-Yuan sospesa per pioggia | gli aggiornamenti

...6 - 3 (Sara Zabeo) Vittoria e primo turno superato per Iga Swiatek nel BNP Paribas Open di. la slovacca Rebecca Sramkova entra nel secondo main drawdella stagione (dopo Budapest) e ......impegnati martedì nei diversi tornei del circuito Atp econtinua a essere positivo. Dopo le affermazioni di Lorenzo Musetti e Martina Trevisan in quel di Amburgo e Lucrezia Stefanini a, ...Lucrezia Stefanini affronterà Jodie Burrage al secondo turno del torneo250 di2023 . Dopo la splendida vittoria al debutto contro Linda Fruhvirtova, la terza in carriera a livello, la giocatrice azzurra va a caccia del bis. Un compito non semplice contro ...

Perché Camila Giorgi si è ritirata dal WTA di Varsavia La causa del forfait OA Sport

Undici partite concluse, una sospesa per il calar del sole, tanto spettacolo in quel di Varsavia. E anche un po’ d’Italia ... è anche già presente. Ma oggi, nel WTA 250 polacco, è tempo di debutto per ...“Devo lavorare su alcune cose” commenta la numero 1 del mondo. La finalista di Parigi cresce alla distanza e rimonta Sasnovich. Zhang esce con Martincova. Bene anche Maria, Tauson e Noskova ...