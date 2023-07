Wta Losanna 2023 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 27 luglio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ilcon glie l’didel torneo Wta diper quanto riguarda la giornata di27. Al torneo svizzero sulla terra rossa si disputano cinque sfide con cui si chiude il secondo turno e si delineano i quarti di finale del venerdì. In campo, tra le altre, troviamo Teichmann, Sorribes Tormo, Navarro, Parry e Bogdan. Di seguito ecco lazione completa. CENTRE COURT ore 12 (3) Bodgan vs Jakupovic a seguire (9) Parry vs Kovinic a seguire Burel vs (5) Navarro a seguire Teichmann vs (7) Cornet COURT 1 ore 11 Sorribes Tormo vs Zidansek SportFace.

Sulla sua strada verso i quarti di finale rimane la qualificata slovena Dalila Jakupovic , attualmente relegata in 267esima piazza nella graduatoria. Il tabellone maschile US Open 2022 Il ...Nessun derby svizzero negli ottavi di finale del Ladies Open di. A contendere l'accesso ai quarti a Jil Teichmann (124) non ci sar Viktorija Golubic (110), bens la francese Aliz Cornet (70). La 30enne elvetica, l'ultima rossocrociata ad aver vinto in ...Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Elina Avanesyan ai quarti di finale del250 di2023 , torneo di scena sui campi in terra battuta della città svizzera. Continua ad alzarsi l'asticella per la tennista azzurra, brava a superare in tre set Naef e Riera e ora ...

Andreeva spreca un break di vantaggio in entrambi i set contro Bondar ed esce di scena, mentre l’esperienza consente ad Alizé Cornet di rimontare Golubic ...Vola ai quarti di finale la testa di serie numero 2 del tabellone principale di singolare femminile del Ladies Open Lausanne 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 250: Elisabetta Cocciaretto piega i ...